اشرف عتريس - توهم العظمة

2019/08/13 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس احتكار الحقيقة المطلقة والحق فى تسفيه رأى الآخرلا يعنى سوى الغرور والتعنت والمرض النفسى وتضخم الذات التى تشبه بطن الميت (كرش) فى وداعه الأخير إلى قبره ..وهى اذا أصابت واحدا من أهل الأرض ولم يزل يحيا ويعيش ويتنفس تكون بمثابة المرض المزمن الذى لا شفاء منه ..نعم ...لأن أسماك القاع دائما تكون مريضة وعمياء ولايجوز اللوم على من فقد الاهليةفمابالنا ونحن فى مجال الأدب والمشهد الثقاف......

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