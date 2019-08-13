2019/08/13 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الهايس يطالب المسؤولين من الأنبار بالانسحاب من الحكومة

كلمة -

بغداد

طالب رئيس مجلس انقاذ العراق حميد الهايس جميع المسؤولين

المنحدرين من محافظة الأنبار، غرب العراق، بالانسحاب من كافة

المواقع الحكومية على خلفية قضية الجثث مجهولة الهوية التي تم الكشف

عنها اليوم في محافظة بابل.

وقال الهايس في بيان مقتضب "على كافة وزراء ونواب محافظة الأنبار

الانسحاب من الحكومة والبرلمان، بعد تستّر صحة بابل على جثث

المخطوفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهايس يطالب المسؤولين من الأنبار بالانسحاب من الحكومة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهايس يطالب المسؤولين من الأنبار بالانسحاب من الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).