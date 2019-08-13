2019/08/13 | 08:11

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تشكيل لجنة لاختيار 13 الف مشرح للحصول على «أراضٍ سكنية»

كلمة -

بغداد

اوعز رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي بتشكيل لجنة لاختيار ١٣

الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لتوزيع اول وجبة

اراض سكنية في البصرة جنوب العراق.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان ورد «موقع كلمة

الإخباري» نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي

أوعز الى وزير الإعمار والاسكان والبلديات بتشكيل لجنة برئاسة محافظ

البصرة لاختيار ١٣ الف مرشح من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية

بآلية وشروط محددة تحقق العدالة من أجل توزيع اول وجبة اراض سكنية

في البصرة، وستتبعها خطوات لاحقة بهذا الشأن".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، الشكر "لجميع العاملين على

هذا الملف وحثهم على متابعة اعمالهم بهمة عالية لحين تحقيق كامل

الهدف".

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