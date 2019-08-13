2019/08/13 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علامة استفهام حول استمرار بوغبا مع يونايتدلندن - قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه لا تزال هناك “علامة استفهام” حول مستقبله مع ناديه.وأبدى لاعب وسط منتخب فرنسا رغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف وذكرت تقارير أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.وأشاد أولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد باحترافية بوغبا بعدما صنع الهدفين الثالث والرابع أمام تشيلسي، لكن لاعب الوسط قال إن “الوقت فقط سيوضح” إذا كان سيستمر في إنكلترا.وأبلغ بوغبا إذاعة (آر.إم.سي) الفرنسية “دائما أشعر أني في حالة جيدة عندما ألعب كرة القدم.أفعل الأشياء التي أحبها إضافة إلى أنها مهنتي.أبذل قصارى جهدي في كل مرة أكون فيها في الملعب”.وأضاف “أدرك الأشياء التي قيلت.الوقت فقط سيوضح.هناك دائما علامة استفهام”.وتابع “أنا في مانشستر.أشعر بالمرح مع زملائي.أريد دائما الفوز بالمباريات ودائما ما أبذل قصارى جهدي عندما أكون في الملعب”.وانتهى موسم الانتقالات في الدوري الإنكليزي الخميس، قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد، لكن لا يزال بوسع الأندية بيع اللاعبين إلى أندية خارجية حتى موعد غلق باب الانتقالات في أوروبا في الثاني من سبتمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامة استفهام حول استمرار بوغبا مع يونايتد) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامة استفهام حول استمرار بوغبا مع يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).