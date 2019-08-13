غاسلي يعود إلى تورو روسو

2019/08/13 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاسلي يعود إلى تورو روسوباريس - قرر فريق ريد بول إعادة سائقه الفرنسي بيار غاسلي إلى تورو روسو واستبداله بالتايلاندي ألكسندر ألبون منذ السباق المقبل من بطولة العالم للفورمولا-1، والمقرر في الأول من سبتمبر على حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية.وقال ريد بول في بيان إن “الفريق سيسابق بتشكيل جديد اعتبارا من جائزة بلجيكا الكبرى”، موضحا “تمت ترقية ألكسندر ألبون إلى الفريق ليقود إلى جانب ماكس (فيرشتابن)، فيما سيعود بيار إلى الفريق التوأم سكوديريا تورو روسو” التابع أيضا لشركة ريد بول النمسوية لمشروبات الطاقة. وتابع “ريد بول في موقع فريد من نوعه يمكنه من الاعتماد على أربعة سائقي فورمولا-1 موهوبين مرتبطين بعقد معه، ما يسمح له بأن يحصل التناوب بين الفريق (ريد بول) وتورو روسو”.وجاء القرار بإعادة غاسلي إلى تورو روسو الذي تركه هذا الموسم للدفاع عن ألوان الفريق الأساسي أستون مارتن ريد بول رايسينغ، بسبب النتائج المخيبة التي حققها السائق الفرنسي بعد 12 سباقا، مقارنة مع زميله الهولندي ماكس فيرشتابن الذي يحتلّ المركز الثالث في ترتيب السائقين خلف ثنائي مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.ويبقى المركز الرابع في جائزة بريطانيا الكبرى أفضل نتيجة للفرنسي البالغ 23 عاما، في حين حقق زميله الهولندي انتصارين في النمسا وألمانيا، وصعد إلى منصة التتويج في ثلاثة سباقات أخرى وحلّ رابعا 5 مرات.وأشار ريد بول إلى أنه “سنستخدم السباقات التسعة المقبلة لتقييم أداء أليكس من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن من سيقود إلى جانب ماكس في عام 2020.يتطلع الجميع في الفريق إلى الترحيب بأليكس ودعمه خلال المرحلة التالية من مسيرته في الفورمولا-1”.ويخوض ألبون (23 عاما) موسمه الأول في الفئة الأولى، وتبقى أفضل نتائجه نيله المركز الثامن في جائزة موناكو، والسادس في جائزة ألمانيا.

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