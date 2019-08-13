اترك العباد واسأل رب العباد

2019/08/13 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت بصرها وهي في١٣ من عمرها..ولم تبصر قط بعدها تزوجت وهي عمياء وحملت وهي كذلك..وعاشت حياتها بلا كلل او ملل من حالتها..وعندمت

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