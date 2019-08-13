قيادة عمليات بغداد: السيطرة على انفجار معسكر صقر بشكل كامل وفتح الطرق كافة

2019/08/13 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الاثنين، السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل في كدس للعتاد، جنوبي العاصمة.وقالت القيادة، في بيان ورد للنعيم نيوز ،إنه “بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد وفرق الدفاع المدني فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لكدس عتاد في معسكر الصقر”.وأشارت إلى، “فتح …

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