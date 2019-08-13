حكمت الحاج - خمس قصائد

2019/08/13 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج 1.اسم الوردةلا إسمَ للوردةتذهبُويبقى عطرهالا يضيعالشذىمنها فهوأبدا ذِكْرها.2.رسالة الغربة الغربيةمرة أخرىسأمـرُّ منشغاف الخيلدليليغربة أخرى.3.شطُّ أميرةإذنْفقد رحلتْوأخذتْمعها عطر الكتابولون المساءوريبة المحبين.4.كبرياء وهوىعاشقٌ وحيدٌ في مدينة غريبة يذرع الشوارع تحت المط......

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