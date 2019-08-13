إبراهيم جركس - عَزاء أبيقور [2]: عن الموت ومواجهة فنائنا الخاص

2019/08/13 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس إذا كان لشوبنهور طريق واحد للعلاج...فلأبيقور عدّة طرق وأساليب...الجلسة الثانية:((الموت لاشيء بالمسبة إلينا، إذ يفقد الشيء الذي ينحلّ القدرة على الإحساس، والشيء الفاقد للإحساس هو لاشيء عندنا)) [أبيقور، الحكم الأساسية، 2]بمعنى: أن الموت لايعني شيئاً بالنسبة لنا، إذ أنّ أي شيء ينحلّ بدون إحساس، وأنّ أي شيء يفتقر للإحساس لايعني شيئاً لنا.أي أنّ أي شيء ينحلّ ويتفتّت إلى ذرا......

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