2019/08/13 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب عبد المهدي بفتح منطقة جرف النصر "ماشياً" طالب النائب محمد اقبال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح منطقة جرف النصر {ماشياً}.وقال اقبال في بيان، ان" الحكومة مطالبة باجراءات قانونية صارمة واعادة السيطرة على هذه المنطقة وانفاذ القانون فيها".وأضاف ان" الجثث المغدورة بصمة اجرامية ودليل على غياب الدولة والقانون"، داعياً رئيس الوزراء" لفتح هذه المنطقة والدخول اليها { ماشيا او راكبا سيارته}".

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