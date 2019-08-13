2019/08/13 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان: عسكرة المدن انتهاك لاتفاقيات القانون الدولي الإنسانيعدت مفوضية حقوق الانسان، عسكرة المدن "انتهاك لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني".وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، ان" عسكرة المدن انتهاك لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي وقع عليها العراق".وشهدت مناطق جنوبي بغداد سقوط صواريخ بسبب احتراق مشجب للأسلحة تابع للحشد الشعبي في معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية.

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