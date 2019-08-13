2019/08/13 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تفكيك 3 خلايا إرهابية، والقبض على ”أمير المطاحن“ بتنظيم داعش في قضاء الحويجة، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أن ”مفارز مديريةِ استخبارات وأمن كركوك، تمكنت اليوم من تفكيك 3 خلايا إرهابية، وإلقاء القبضِ على أفرادها، من بينهم أمير المطاحنِ (لم تذكر اسمه) في قضاءِ الحويجة“.وأضاف البيان، أن ”الخلية اعترفت بارتكابها أبشعَ الجرائمِ الإنسانية وقتل للأبرياء بدماءٍ باردة“.وتابع، أن ”التحقيق المتواصل مع أفراد الخلية الإرهابية أسفر عن إدلائها بمعلوماتٍ حول أماكن نقلِ المواد الغذائية والعبواتِ الناسفة، فضلا عن قيامهم بنقل أموال لعائلات قتلى داعش في محافظة كركوك“.

وأشار البيان إلى أن ”قوة أمنية مشتركة شرعت لمداهمة المكان ومصادرة المواد الموجودة بداخله“.

ومؤخرا، زاد نشاط داعش بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية بقبضة القوات العراقية اعترفت "بابشع الجرائم") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية بقبضة القوات العراقية اعترفت "بابشع الجرائم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).