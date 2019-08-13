بريطانيا تضع اليد على 14 معسكرا ايرانياً لتدريب مسلحين

وأورد أن ناشطي المعارضة قاموا بتتبع ما يعرفُ مديرية "تدريب قوة القدس"، أو ما يطلق عليه في الاتصالات الإيرانية الداخلية "الوحدة 12000".
وبحسب المعلومات، التي جرى الكشف عنها، فإن 8 من هذه المعسكرات، تقع في العاصمة طهران، إلى جانب قاعد في جزيرة قشم على مقربة من مضيق هرمز.
في غضون ذلك، تنشطُ المعسكرات الأخرى في منطقتي الأحواز وعبادان غربي البلاد، فضلا عن معسكر في سمنان وسط إيران وفي محافظة خراسان.
ورجحت الصحيفة البريطانية، أن هؤلاء "الإرهابيين" الإيرانيين قد يكونوا مسؤولين عن الاعتداءات، التي استهدفت عددا من ناقلات النفط في مضيق هرمز.
وزادت إيران سلوكها العدائي، عقب تراجع مواردها الاقتصادية، بشكل كبير، من جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وحظرت الولايات المتحدة على دول العالم شراء النفط الإيراني، وهددت بفرض عقوبات على كل شركة تتعامل مع طهران، ولم تفلح دول أوروبية، مدافعة عن الاتفاق، في إيجاد متنفس بديل لإيران.
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