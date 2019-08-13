2019/08/13 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vt8gDrgu5Yc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وبأمر من رب السماء حيدر امير اترشح عن النبي المختـــار هذا الوصي الكــرار) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وبأمر من رب السماء حيدر امير اترشح عن النبي المختـــار هذا الوصي الكــرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).