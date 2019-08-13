٣١ جثة مجهولة الهوية شمال بابل ونائب يطالب بعدم دفنها

2019/08/13 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترض عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي على دفن 31 جثة تم العثور عليها مؤخرا شمالي بابل....

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