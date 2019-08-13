2019/08/13 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس وبخت محققة بالأمم المتحدة فرنسا امس الاثنين لدورها المحتمل في نقل سبعة يشتبه بأنهم ارهابيون من سوريا إلى العراق.وقالت أنييس كالامار محققة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إن قوات كردية اعتقلت الفرنسيين السبعة وأرسلتهم إلى العراق في فبراير شباط ”بناء على الطلب المزعوم من الحكومة الفرنسية أو بتواطؤ محتمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تنتقد فرنسا بسبب نقل 7 يشتبه أنهم ارهابيون للعراق وكالة خطوة برس.

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