تحذيرات من موقف محرج للعراق امام مجلس حقوق الإنسان العالمي

2019/08/13 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة من أنشغالها عن أخذ دورها الأنساني في معرفة مصير المفقودين، فيما دعت الى شمول من

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