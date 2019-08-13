الخارجية الايرانية: اميركا حولت الخليج إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال

2019/08/13 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خطوات واشنطن لتشكيل تحالف عسكري ضد طهران في الخليج، قائلا إنها حولت المنطقة إلى “علبة كبريت”.وقال ظريف خلال زيارته الى الدوحة: “الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا”.وأضاف: “إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة […]

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