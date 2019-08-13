كيف اعاد أبناء بعشيقة وبحزاني بنائها بعد احتلال داعش؟

2019/08/13 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر ناحية بعشيقة التابعة لقضاء الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق بعد أن كانت بلدة للتعايش السلمي كعراق مصغر تشمل كافة مكونات العراق كنسيج اجتماعي موحد متين، ومركزا تجاريا مهما لموقعها الاستراتيجي بين اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، ومنطقة سياحية خلابة ببساتينها وقبابها الشامخة ومروجها الخضراء الخلابة وجبالها وازقتها وبناياتها التراثية القديمة، …

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