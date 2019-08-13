2019/08/13 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن فتح طريق سيطرة ٧٥ جنوبي بغداد، فيما حذرت من وجود مقذوفات بعد تفجير مستودع للاسلحة تابع للشحد الشعبي.وذكر اعلام القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى انه” بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لكدس عتاد في معسكر الصقر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تفتح طريق سيطرة ٧٥ وتحذر من وجود مقذوفات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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