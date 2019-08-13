باسل كوركيس:أسود الرافدين عازمون على خطف لقب غرب آسيا

2019/08/13 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي بكرة القدم باسل كوركيس أن المنتخب سيعاود تدريباته يوم غد الثلاثاء تحضيرا للمباراة النهائية لبطولة آسيا سيل للاتحاد غرب آسيا التاسعة، التي ستجمع منتخبنا العراقي أمام نظيره البحريني يوم الأربعاء المقبل على ملعب كربلاء الدولي.وقال كوركيس في بيان وتلقته وكالة صدى، أن مدرب الفريق كاتانيتش قرر منح المنتخب

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