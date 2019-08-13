شنايدر يعلن اعتزاله كرة القدم

2019/08/13 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النجم الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر لاعب أياكس وريال مدريد وإنتر ميلان السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة طويلة مليئة بالبطولات والإنجازات.وجاء إعلان ويسلي شنايدر الذي حقق الثلاثية التاريخية مع نادي إنتر ميلان الإيطالي في عام 2010 عن اعتزاله كرة القدم خلال زيارته لنادي أوتريخت الهولندي اليوم الإثنين، وهو فريق المدينة التي

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