2019/08/13 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد فتح مطار هونغ كونغ اليوم الثلاثاء وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة، بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة بدأت تبدي مؤشرات على “الإرهاب”.وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي للمطار: “مطار هونغ كونغ الدولي سيقوم اليوم بإعادة جدولة الرحلات، مع تأثر حركة الطيران”.وعلى الرغم من إعادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة فتح مطار هونغ كونغ بعد احتجاجات اجتاحت المدينة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح مطار هونغ كونغ بعد احتجاجات اجتاحت المدينة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح مطار هونغ كونغ بعد احتجاجات اجتاحت المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).