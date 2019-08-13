وزيرا خارجية مصر والعراق يجريان مباحثات حول أزمات المنطقة

2019/08/13 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ونظيره المصري، سامح شكري، عبر الهاتف يوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين بلديهما وأزمات المنطقة.وأعلنت الخارجية العراقية في بيان صدر عقب المكالمة الهاتفية بين الحكيم وشكري أن الجانبين “تناولا الموضوعات التي تهم البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها الأزمات التي تتعرض لها منطقة …

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