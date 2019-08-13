2019/08/13 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطفت طفلة عراقية قلوب العراقيين والعرب واسيا، في ملعب كربلاء اثناء مباراة منتخبنا العراقي ضد نظره اليمني ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا.وظهرت الطفلة وهي مرتدية قميص المنتخب العراقي وعلى جهته اليسرى العلم العراقي، وهي تؤدي التحية العسكرية وتردد النشيد العراقي.واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتغنت بجمال الطفلة وعفويتها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفلة عراقية تخطف القلوب في بطولة غرب اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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