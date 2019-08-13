2019/08/13 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الحج والعمرة اكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني.وقال العطية في كلمة ألقاها نيابة عن رؤساء بعثات حج دول العالم الإسلامي خلال حفل الاستقبال السنوي الذي يقيمه الملك سلمان بن عبد العزيز لرؤساء بعثات حج في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، أن” موسم الحج لهذا العام شهد تطورًا ملموسًا ورقيًا واضحًا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني.



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