الامن النيابية تطالب الحكومة بإخراج مخازن العتاد والمعسكرات غير الرسمية لخارج بغداد

2019/08/13 | 09:43

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بغداد اليوم-بغداد

طالب لجنة الامن النيابية، الثلاثاء 13 آب 2019، الحكومة بإخراج مخازن العتاد والمعسكرات غير الرسمية لخارج بغداد.

وقال رئيس اللجنة، النائب محمد رضا آل حيدر: "تابعنا باهتمام بالغ التفجيرات التي حدثت في أكداس العتاد ضمن المناطق السكنية في محيط بغداد وتم الاتصال بالقادة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإخماد التفجير وعدم السماح بالتوسع الى أكداس مجاورة أخرى".





وأضاف، أن "الحكومة (وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ) تتحمل المسؤولية التامة بأتخاذ الاجراءات الكفيلة بنقل هذه الاكداس خارج مدينة بغداد وخارج الاحياء السكنية ليس فقط في بغداد وانما في كافة المحافظات"، مشددا على "حصر السلاح بيد الدولة وابعاد المعسكرات غير الرسمية الموجودة ضمن المناطق السكنية كذلك يجب التحقيق بأسباب الانفجار ومعرفة هل هي اسباب فنية، اسباب عرضية، ام استهداف".

ورأى أن هذا يعطي رسالة غير مطمئنة للناس التي ينتابها الرعب وخاصة للمناطق المجاورة للانفجار".

واردف: "على القائد العام للقوات المسلحة ان يستغل هذه الحادثة لغلق كافة المعسكرات وسحب ونقل الاكداس الى معسكرات آمنة تتوفر فيها مستلزمات الحماية الامنة ومستلزمات الصيانة الفنية لمثل هكذا اكداس خطرة داخل المدينة ونحن نعلم ان المعركة العسكرية قد انتهت ولامبرر لوجود اكداس عسكرية قريبة من المناطق السكنية".

وأشاد بـ"موقف القادة الآمنين في اتخاذ الاجراءات السريعة والمناسبة لمحاصرة هذا الانفجار وتقليل الخسائر".

وانفجر كدسٌ للعتاد الإثنين (12 آب 2019) في إحدى مستودعات معسكر صقر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وثق ناشرون لحظاته التي سُمِع دويها في العاصمة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "حصيلة حادثة انفجار كدس للعتاد جنوبي بغداد، ارتفعت الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح".

فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني، مباشرة فرقها بعمليات الاقتحام المباشر لمستودعات معسكر صقر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، فيما أشارت إلى تعرضهم لـ"خطر الموت".

ويظهر مقطع الفيديو اللحظات الأولى لانفجار كدس العتاد، في منطقة ابودشير، الذي سُمع دويه قبل قليل، في مناطق وسط وجنوبي العاصمة بغداد.

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