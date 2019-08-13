2019/08/13 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال جوزيه مورينيو، المدرب السابق لنوادي ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبورتو وانتر ميلان، إن مانشستر سيتي “بلغ من القوة والجبروت بحيث أصبح بإمكانه الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اعتمادا على خطه الثاني فقط”.وكان مورينيو يجيب على سؤال طرح عليه من قبل قناة سكاي سبورت الأحد عن الفريق المرشح للفوز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مورينيو : بدلاء مان سيتي قادرون على الفوز بالدوري! وكالة خطوة برس.

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