نزار ماضي - تنهدات ذاتية 6

2019/08/13 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نزار_ماضي 1ماذا ستشربُ قلتُ أشربُ صوتَها..وحنينَها لدمشقَ أو بغدادِإنّ الثلاثين التي أمضيتُها ..في الغربِ منشرحا بلا أصفادِعاقرتُ من رغد الهوى حتى انتشى..ذئبُ الهيام فلم يعدْ للواديكم في القلوب مواقدٌ مسجورةٌ..والثلجُ يعوي في صميمِ فؤاديلم انسَ يوما والخيالُ يشدّني ..نحوالعراق لقسوة الجلّادِ...........................................2اكتبْ جراحكَ واشرب الأنخابا..لا تنتظرْ ......

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