إعادة فتح مطار هونغ كونغ

2019/08/13 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعيد فتح مطار هونغ كونغ, الثلاثاء, وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة، بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة بدأت تبدي مؤشرات على “الإرهاب”.وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي للمطار: “مطار هونغ كونغ الدولي سيقوم اليوم بإعادة جدولة الرحلات، مع تأثر حركة الطيران”.وعلى […]

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