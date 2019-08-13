شرطة كربلاء تعلن نجاح تامين حماية الملايين من الزائرين خلال زيارة عرفة وصلاة العيد

2019/08/13 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن اللواء أحمد علي زويني، قائد شرطة محافظة كربلاء ‏عن تأمين الحماية الكافية لملايين الزائرين اللذين توافدوا الى المدينة في يوم عرفة وصلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على المواصلة في تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة والخاصة بتأمين اجواء العيد وعودة الحجاج والبطولة الدولية لغرب آسيا.

واضاف في بيان صحفي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "هذا النجاح جاء بتعاون وتكاتف الجميع وبمتابعة ميدانية من قبلنا ونائب قائد عمليات الفرات الاوسط على جميع القطعات الأمنية المشاركة في الخطة، حيث ان الأجهزة الأمنية نجحت وبدور ممتاز في توفير ‏أقصى درجات الحماية لملايين الزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية ‏وباقي الدول الاسلامية، وسط اجراءات أمنية ‏مشددة وبدون أي حادث يذكر".

وتابع قائد الشرطة، ان "قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء المقدسة تبذلان كل الجهود من اجل إنجاح الخطط الامنية المشتركة القادمة وخاصة عودة حجاج الديار المقدسة وبطولة غرب آسيا وما تبقى من اجواء العيد حتى تحقيق الامن الشامل للجميع".



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