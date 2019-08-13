2019/08/13 | 09:54

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رسمياً..



شنايدر يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر لاعب أياكس وريال مدريد

وإنتر ميلان السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة

طويلة مليئة بالبطولات والإنجازات.

وجاء إعلان ويسلي شنايدر الذي حقق الثلاثية التاريخية مع نادي إنتر

ميلان الإيطالي في عام 2010 عن اعتزاله كرة القدم خلال زيارته لنادي

أوتريخت الهولندي اليوم الإثنين، وهو فريق المدينة التي ولد بها

لاعب ريال مدريد السابق.وقال الهولندي ويسلي شنايدر الذي يبلغ من العمر 35 عاماً: “لقد

توقفت عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي ونهائي، هذه كلمتي الحاسمة

والأخيرة”.ويعد ويسلي شنايدر من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب هولندا، فقد

شارك مع الفريق الوطني في 134 مباراة وأخرهم في شهر سبتمبر الماضي

أمام منتخب بيرو.

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