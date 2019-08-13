اللواء 23 بالحشد يعثر على مضافة لداعش تضم متفجرات واسلحة ومواد لوجستية في خانقين

2019/08/13 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 23 بالحشد، الثلاثاء، على مضافة لداعش تضم متفجرات واسلحة ومواد لوجستية في خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي نفذت عملية امنية في زور نهر الوند بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، اسفرت عن العثور على مضافة لداعش تضم متفجرات واسلحة ومواد

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