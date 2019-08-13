اخراج جسم غريب من داخل القصبة الهوائية لطفلة عراقية

2019/08/13 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الاطباء في المستشفى الحسيني في مدينة كربلاء المقدسة من اخراج جسم غريب من القصبة الهوائية لطفلة بعد عملية جراحية دقيقة....

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