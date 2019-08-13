عودة موسكو إلى المشهد الآسيوي

2019/08/13 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان لروسيا حضور في بعض الأقطار الآسيوية قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، من خلال دعمها بالأسلحة والخبراء وتدريب الكوادر على نحو ما كان

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