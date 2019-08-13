بولتون التقى جونسون في لندن: إيران و”بريكست” وملفات أخرى

2019/08/13 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، بشأن “بريكست” وإيران مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الذي يزور لندن ليومين، كما

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