نائب: جهات متنفذه تحاول سرقة الاموال المخصصة لقضاء ابو غريب

2019/08/13 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن محافظة بغداد كريم ابو سودة, الثلاثاء, ان جهات متنفذة تحاول سرقة الاموال المخصصة لقضاء ابو غريب ضمن موانة المحافظة والتي تبلغ مايقرب من 400 مليار دينار, داعيا محافظ بغداد الى الوقوف بوجه اولئك الفاسدين.وقال ابو سودة في تصريح لـ / المعلومة /, ان “معلومات مؤكدة حصلت عليها […]

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