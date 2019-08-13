2019/08/13 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد الأمين العام لحزب الخيار العربي عبد الكريم عبطان، أن العراق يمر في فوضى عارمة.وقال عبطان في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” إن “الالاف لا يزالون يتعرضون للاختطاف في مناطق حزام بغداد والمناطق المحررة الأخرى”، مبينا أن “مجزرة جرف الصخر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية”.وطالب عبطان الحكومة بأن “تبين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الخيار العربي” محذرا من فوضى: الخطف مستمر ومجزرة جرف الصخر ابشع الجرائم المركز الخبري الوطني.

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