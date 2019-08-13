2019/08/13 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد وخلية الصقور يدمران مضافات لداعش في الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/13 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد وخلية الصقور يدمران مضافات لداعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد وخلية الصقور يدمران مضافات لداعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).