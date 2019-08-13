العثور على مضافة لداعش تحتوي أسلحة ومتفجرات في خانقين

2019/08/13 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عثرت قوة من الحشد الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، على مضافة لداعش تضم متفجرات واسلحة ومواد لوجستية في خانقين.

وذكر اعلام الحشد في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي نفذت عملية امنية في زور نهر الوند بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، اسفرت عن العثور على مضافة لداعش تضم متفجرات واسلحة ومواد لوجستية ومواد طبية".

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