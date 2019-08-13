صحة ذي قار: هذه حصيلة حوادث أول أيام العيد

2019/08/13 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة شهدت العديد من الحوادث أسفرت عن إصابة العشرات من المواطنين.

وقال مدير قسم العمليات في الدائرة، صلاح غياض لـ"الغد برس"، ان "مراكز الطوارئ في المحافظة استقبلت 33 إصابة لمواطنين نتيجة تعرضهم لحوادث سير في الطرق الداخلية والخارجية في ذي قار".

وبين، أن "غالبية الحوادث كانت نتيجة حادث بدراجة نارية نوع (ستوتة)"، مشيرا إلى أن "الدائرة لم تسجل أي إصابة عن طريق الألعاب النارية أو حتى تسجيل وفاة".

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