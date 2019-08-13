الحرية والتغيير: نعيش أكثر المراحل حرجا في تاريخ السودان

2019/08/13 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس، إن المرحلة الحالية تبدو أكثر المراحل حرجا فى تاريخ السودان، موضحاً أنه فى 17 أغسطس الجارى سوف

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