اتحاد الكرة يتوقع ان يمنح العراق احقيته في اللعب على ارضه

2019/08/13 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اتحاد الكرة، فالح موسى، ان محافظة البصرة بعثت رسائل اطمئنان مهمة بشأن جاهزيتها لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم وبطولة اسيا

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