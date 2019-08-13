2019/08/13 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، وجود الكثير من الشهداء والمغدورين في المناطق المحررة.وقال الكربولي في حديث لـ”قناة دجلة” إن “ما حدث في جرف الصخر هو ابادة جماعية”، مشيرا إلى “وجود أكثر من 7 ألاف مخطوف ومغيب قسري في المناطق المحررة”، مؤكدا “وجود تواطؤ مع المجموعات المسلحة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية تحصي “شهداء بالجملة” وتتحدث عن “تواطؤ” بالمناطق المحررة المركز الخبري الوطني.

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