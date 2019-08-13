ميسي يدخل على خط أزمة نيمار ويقدم نصيحة

وحاول ميسي جاهدا التأثير على نيمار عام 2017 ومنع رحيله عن النادي الكتالوني، لكنه فشل في وقف أكبر صفقة عرفتها كرة القدم في تاريخها، حيث انتقل النجم البرازيلي إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.
وارتبط اسم نيمار مؤخرا بالانضمام إلى ريال مدريد، حيث يقود المدير الفني العائد زين الدين زيدان حملة إحلال وتبديل في صفوف لاعبي الفريق الذي أنهى الموسم الماضي خالي الوفاض محليا وأوروبيا.
ومؤخرا تحدث زيدان عن الشائعات التي تتناول مسألة انتقال نيمار إلى "سانتياغو بيرنابيو"، بالقول: "نحن هنا مع التشكيلة التي لدينا ولا نفكر إلا بذلك".
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