2019/08/13 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد فتح مطار هونغ كونغ اليوم الثلاثاء وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة، بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة بدأت تبدي مؤشرات على “الإرهاب”.وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي للمطار: “مطار هونغ كونغ الدولي سيقوم اليوم بإعادة جدولة الرحلات، مع تأثر حركة الطيران”.وعلى الرغم من إعادة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة فتح مطار هونغ كونغ بعد احتجاجات اجتاحت المدينة النعيم نيوز.

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