إثيوبيا: اكتشاف مثير حول البشر القدماء

2019/08/13 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت دراسة جديدة أن البشر القدماء عاشوا في مرتفعات شاهقة في جبال إثيوبيا خلال العصر الجليدي الأخير.وقالت الدراسات السابقة إن المناطق المرتفعة، مثل التبت والأنديز، حيث ينخفض الأكسجين في الهواء ويمكن أن يصبح الطقس قاسيا، كانت من بين المواقع الأخيرة التي عاش فيها البشر.والآن، اكتشف العلماء العاملين في إثيوبيا […]

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