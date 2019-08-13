قائد عمليات صلاح الدين يزور مقر اللواء السادس للحشد الشعبي للتهنئة بعيد الاضحى

2019/08/13 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..زار قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، الثلاثاء، مقر اللواء السادس للحشد الشعبي وقدم لتهنئة المقاتلين بمناسبة عيد الاضحى المبارك.وقال بيان اورده موقع الحشد الشعبي تابعته / المعلومة / ان “قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى يرافقه وفد من القيادات العسكرية زاروا […]

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