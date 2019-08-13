بالفيديو: تفاصيل صادمة عن ’’جثث’’ بابل.. قدموا من هذه المناطق بينهم أطفال قطعوا ووضعوا بصناديق

2019/08/13 | 10:15

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بغداد اليوم - كربلاء

كشف الحاج رعد، المتكفل بدفن الجثث المجهولة الهوية في بابل، عن الاماكن التي عثر فيها على جثث الضح...





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