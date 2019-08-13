مصر: جريمة قتل باستخدام “ماء النار”

2019/08/13 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..لقيت امرأة مصرعها وأصيب 13 آخرون من عائلة واحدة بحروق، في إحدى القرى المصرية، بعد قيام طليق ابنتهم باقتحام منزلهم وإلقاء ماء النار على العائلة أثناء تناولها طعام الغداء.وتلقى اللواء، محمد ناجي، مدير أمن محافظة المنوفية، مساء أمس الاثنين، إخطارا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية الحامول التابعة […]

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